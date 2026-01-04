La foce del torrente Santo Stefano piena di rifiuti

Alla foce del torrente Santo Stefano si riscontrano accumuli di rifiuti di varia natura, creando un’immagine negativa lungo il tratto di costa che, durante l’estate, ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu. Questa situazione evidenzia la necessità di interventi per preservare la qualità ambientale e tutelare l’immagine del territorio. La cura dell’ambiente è fondamentale per mantenere gli standard di eccellenza che caratterizzano questa zona.

Rifiuti di ogni tipo alla foce del torrente Santo Stefano. Un pessimo scenario lungo il litorale che la scorsa estate ha ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu. Plastiche, sacchetti di immondizia, resti di mobili: c'è di tutto sotto il ponte della Statale 114, a pochi passi da lungomare di.

