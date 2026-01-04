La Fiorentina stende la Cremonese all' ultimo respiro | Kean regala la vittoria ai viola

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante contro la Cremonese nel match del 18° turno di Serie A, concluso 1-0. Nel primo tempo, i viola hanno cercato di sbloccare il risultato, sfiorando il gol con Parisi. La partita si è decisa negli ultimi minuti, grazie a un gol di Kean che ha regalato i tre punti alla squadra toscana in un incontro chiave per la salvezza.

La Fiorentina vince 1-0 scontro salvezza contro la Cremonese, valido per il 18° turno di Serie A. Nel primo tempo meglio i viola, vicini al gol al 13' con la traversa di Parisi. Proteste e polemiche per un rigore prima dato poi revocato alla Fiorentina dall'arbitro La Penna. Al 36' Baschirotto atterra Piccoli, ma il Var evidenzia un presunto fallo precedente dell'attaccante. Nella ripresa continua l'assedio della squadra di Vanoli. Quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, in pieno recupero è il neo-entrato Moise Kean a trovare la carambola in area, che regala i tre punti ai viola. Con questa vittoria la Fiorentina aggancia Pisa e Verona a 12 punti.

Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean all’ultimo tuffo firma la seconda vittoria viola - Firenze, 4 gennaio 2026 –Inizio di 2026 positivo per la Fiorentina che con la Cremonese strappa all’ultimo respiro un successo con gol di Kean in mischia in un’azione partita da Solomon e deviata da ... lanazione.it

Fiorentina-Cremonese 1-0, la decide Kean: la squadra di Vanoli ritorna al successo in extremis, cadono i grigiorossi - Il 2026 della Fiorentina si apre con una vittoria rocambolesca al 90'+2': la decide il gol di Kean, subentrato ad Albert Gudmundsson pochi m ... eurosport.it

