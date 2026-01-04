La Fiorentina ' respira' gol di Kean al 92° e 1-0 alla Cremonese
La Fiorentina ha ottenuto una importante vittoria in campionato, superando la Cremonese 1-0 grazie a un gol di Kean al 92°. Si tratta del secondo risultato positivo della squadra in questa stagione, che permette di migliorare la classifica e di consolidare il cammino nel campionato. La partita si è conclusa con una rete arrivata nei minuti finali, sottolineando l’importanza della determinazione e della compattezza della Fiorentina.
