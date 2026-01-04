La Fiorentina ' respira' gol di Kean al 92° e 1-0 alla Cremonese

La Fiorentina ha ottenuto una importante vittoria in campionato, superando la Cremonese 1-0 grazie a un gol di Kean al 92°. Si tratta del secondo risultato positivo della squadra in questa stagione, che permette di migliorare la classifica e di consolidare il cammino nel campionato. La partita si è conclusa con una rete arrivata nei minuti finali, sottolineando l’importanza della determinazione e della compattezza della Fiorentina.

Fiorentina, Kean in gol: "La società mi ha sempre aiutato, tocca a me ricambiare" - Il centravanti della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese vinto per 1- tuttomercatoweb.com

Un gol di Kean dà la scossa alla Fiorentina, Cremonese sconfitta 1-0 - Nel recupero del secondo tempo, quando l'ennesimo risultato che non avrebbe smosso la classifica viola sembrava in arrivo, un gol di Moise Kean ha regalato alla Fiorentina tre ... tuttosport.com

CROLLO VIOLA e doppio ORBAN: Fiorentina-Hellas Verona 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

La Fiorentina vince 5-1 contro l’Udinese e torna a respirare: prima vittoria in questa Serie A - facebook.com facebook

#Fiorentina all'ultimo respiro: contro la #Cremonese decide una zampata di #Kean x.com

