La fine di un’epoca | Liviano Isoppo chiude dopo una vita di lavoro

Liviano Isoppo, storica officina di Sarzana, chiude le sue porte dopo molti anni di attività. Situata in piazza Terzi, l’officina è stata un punto di riferimento per gli automobilisti locali, offrendo servizi di riparazione e assistenza meccanica. Con questa decisione si conclude un’epoca, lasciando un ricordo importante nella comunità e nel settore automobilistico della zona.

Sarzana, 4 gennaio 2026 – L’officina era un punto di riferimento per tutti gli automobilisti. Per qualsiasi problema meccanico bastava un salto dal laboratorio di Liviano e Diego Isoppo in piazza Terzi per trovare la soluzione. Dopo 53 anni di attività iniziata nel 1973 di fronte alle scuole “Poggi Carducci“ e poi trasferita dal 1985 nel capannone al fianco del capolinea è arrivato il tempo dei saluti. Dalle prime autoradio installate sulle macchine agli impianti di aria condizionata e sistemi antifurto all’inevitabile capacità di rinnovarsi. Quando la tecnologia ha preso il largo consegnando già dalla fabbrica le vetture dotate di tutti gli accessori Liviano Isoppo ha iniziato la nuova vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

