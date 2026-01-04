Domenica 4 gennaio 2026, Fano accoglierà il passaggio della Fiamma Olimpica dei Milano Cortina 2026. La cerimonia si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo la comunità in un evento simbolico. Per garantire il corretto svolgimento, saranno istituiti divieti di sosta nelle zone interessate. Un momento di rappresentanza e di unione per la città, che si prepara ad accogliere con rispetto questa importante occasione.

Fano (Pesaro e Urbino) domenica 4 gennaio 2026 - Fano si prepara a vivere una mattinata speciale, con il passaggio in città della Fiamma Olimpica dei Milano Cortina 2026. Lunedì 5 gennaio, tra le 12.20 e le 12.55, la staffetta attraverserà il centro cittadino, trasformando per poco più di mezz’ora le strade fanesi in una tappa simbolica di quel viaggio che, lungo circa 12.000 chilometri, sta unendo l’Italia verso i Giochi. Il percorso è ormai definito: la fiamma partirà da via Carlo Pisacane, davanti al distributore Eni, attraverserà la città passando sotto l’Arco d’Augusto – uno dei momenti più suggestivi dell’intera tappa – per concludersi in viale I Maggio, dove sono previsti il momento finale e i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Fiamma Olimpica attraversa Fano: emozioni in centro e divieti di sosta per il passaggio

