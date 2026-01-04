La fiamma olimpica arriva a Forlì l' assessore Bravi | Un rito sportivo che rafforza la candidatura a Capitale della Cultura
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026 arriverà a Forlì martedì 6 gennaio, segnando la 30ª tappa del suo percorso. L'evento rappresenta un momento simbolico per la città, rafforzando anche la candidatura a Capitale della Cultura. L’assessore Bravi sottolinea l’importanza di questo rito sportivo come occasione di valorizzazione e di integrazione tra sport e cultura locale.
La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026 passerà anche a Forlì. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, in tarda mattinata, con la 30esima tappa di quello che senza dubbio è considerato il simbolo per eccellenza della rassegna sportiva più emozionante di sempre, con origini che risalgono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Capitale della Cultura, Torino prepara la candidatura 2033
Leggi anche: Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”
La Fiamma Olimpica arriva in Liguria il 9 e 10 gennaio - Il lungo viaggio della fiaccola il 9 e 10 gennaio attraverserà tutta la regione con sosta nella serata del 9 a Calata Mandraccio al Porto A ... rainews.it
Arriva in Liguria la Fiamma Olimpica di Milano Cortina. Tutti gli eventi - Ad accompagnare il simbolo delle olimpiadi sarà la carovana della Coca- ilsecoloxix.it
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Bari - Il 31 dicembre 2025 il Viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 arriva a Bari. ilmohicano.it
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina alla Cascata delle Marmore
Mercoledì 14 gennaio Varese ospita il tour della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con un evento che partirà dal palaghiaccio per concludersi ai Giardini Estensi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/varese-si-prepara-per-larrivo-della-fiaccol - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.