La fiamma olimpica arriva a Forlì l' assessore Bravi | Un rito sportivo che rafforza la candidatura a Capitale della Cultura

Da forlitoday.it 4 gen 2026

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026 arriverà a Forlì martedì 6 gennaio, segnando la 30ª tappa del suo percorso. L'evento rappresenta un momento simbolico per la città, rafforzando anche la candidatura a Capitale della Cultura. L’assessore Bravi sottolinea l’importanza di questo rito sportivo come occasione di valorizzazione e di integrazione tra sport e cultura locale.

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026 passerà anche a Forlì. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, in tarda mattinata, con la 30esima tappa di quello che senza dubbio è considerato il simbolo per eccellenza della rassegna sportiva più emozionante di sempre, con origini che risalgono. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

