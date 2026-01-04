La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola | i tedofori e le modifiche al traffico

La Fiamma Olimpica arriverà a Bologna e Imola il 6 gennaio, proseguendo il suo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'evento, previsto nel pomeriggio poco prima delle 17, comporterà modifiche temporanee al traffico e coinvolgerà i tedofori, portando avanti simbolicamente il cammino verso le gare in programma dal 6 al 22 febbraio.

La torcia prosegue il suo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, e arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente da San Lazzaro. La torcia avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti. Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 30 a Bologna; Torcia Olimpica: quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna; Musica, sport e condivisione per celebrare l'arrivo della Fiamma Olimpica a Bologna; Grande attesa per la torcia olimpica nel Ravennate: il percorso della fiamma in provincia. La fiamma olimpica fa tappa a Imola. Il percorso - Ad accompagnare il corteo anche atleti imolesi che hanno portato in alto i colori azzurri: Minguzzi (oro nella lotta a Pachino 2008), Cerasuolo, Polieri, Scozzoli (nuoto) e Cortini (handbike).

Faenza accoglie la Fiamma Olimpica: staffetta in città il 6 gennaio 2026 - Il fuoco che unisce i popoli e accende i sogni olimpici sta per attraversare la Romagna, e Faenza è pronta a viverne tutta l’emozione. ravennanotizie.it

Il percorso della fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio - La fiamma arriverà nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, ... ilrestodelcarlino.it

Mercoledì 14 gennaio Varese ospita il tour della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con un evento che partirà dal palaghiaccio per concludersi ai Giardini Estensi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/varese-si-prepara-per-larrivo-della-fiaccol - facebook.com facebook

