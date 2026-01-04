La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola | i tedofori e le modifiche al traffico

Da bolognatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiamma Olimpica arriverà a Bologna e Imola il 6 gennaio, proseguendo il suo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'evento, previsto nel pomeriggio poco prima delle 17, comporterà modifiche temporanee al traffico e coinvolgerà i tedofori, portando avanti simbolicamente il cammino verso le gare in programma dal 6 al 22 febbraio.

La torcia prosegue il suo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio, e arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente da San Lazzaro. La torcia avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

la fiamma olimpica a bologna e imola i tedofori e le modifiche al traffico

© Bolognatoday.it - La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico

Leggi anche: La Fiamma Olimpica a Bologna: le modifiche alla circolazione

Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 30 a Bologna; Torcia Olimpica: quali sono le tappe in Emilia-Romagna e quando arriva a Bologna; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Bologna; Grande attesa per la torcia olimpica nel Ravennate: il percorso della fiamma in provincia.

fiamma olimpica bologna imolaLa fiamma olimpica fa tappa a Imola. Il percorso - Ad accompagnare il corteo anche atleti imolesi che hanno portato in alto i colori azzurri: Minguzzi (oro nella lotta a Pachino 2008), Cerasuolo, Polieri, Scozzoli (nuoto) e Cortini (handbike) ... ilnuovodiario.com

fiamma olimpica bologna imolaFaenza accoglie la Fiamma Olimpica: staffetta in città il 6 gennaio 2026 - Il fuoco che unisce i popoli e accende i sogni olimpici sta per attraversare la Romagna, e Faenza è pronta a viverne tutta l’emozione. ravennanotizie.it

fiamma olimpica bologna imolaIl percorso della fiamma olimpica a Bologna il 6 gennaio - La fiamma arriverà nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, ... ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.