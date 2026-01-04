La fabbrica delle parole Le fiabe protagoniste al teatro Mecenae

Al Teatro Mecenae si conclude “Briciole di fiabe”, il festival dedicato ai più giovani che ha portato sul palco storie classiche e nuove, creando un momento di condivisione tra adulti e bambini. La rassegna, ormai giunta alla sua fase finale, rappresenta un’occasione per riscoprire il fascino delle fiabe attraverso rappresentazioni che uniscono tradizione e creatività, offrendo un’esperienza culturale accessibile a tutti.

Si avvia a conclusione “Briciole di fiabe”, il Festival per ragazzi che torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata con il sostegno del Comune di Arezzo, il Festival è ormai un appuntamento irrinunciabile delle festività natalizie e quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancora più ambiziosa. La nuova casa della rassegna è il Teatro Mecenate, in Viale Dante. Il Festival si chiude oggi alle 17 con lo spettacolo “La fabbrica delle parole” di Teatro popolare d’Arte, regia di Irene Paoletti e Gianfranco Pedullà, con Elisa Bartoli, Benedetta Rustici, Irene Paoletti, Pablo Torregiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

