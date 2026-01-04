La dottrina Usa | America first non vuol dire restare immobili

La dottrina “America First” di Trump si concentra sulla priorità degli interessi nazionali degli Stati Uniti, senza implicare isolamento. Trump ha dichiarato di voler tornare alla politica di Monroe, superandola, per ridurre le interferenze straniere e rafforzare l’influenza americana nelle regioni di interesse. Questo approccio mira a tutelare la sovranità e gli interessi degli Stati Uniti nel contesto internazionale.

Trump: «Torno a Monroe e lo supero». Obiettivo: eliminare le interferenze nella sfera d'influenza americana. L'incognita è l'impatto sull'Ucraina (meno strategica per il tycoon) e Taiwan (che si è impegnato a difendere). Cosa passa nella mente di Donald Trump? C'è del metodo nella sua follia? O il presidente americano oscilla, senza un baricentro, tra il non interventismo che piace alla destra Maga e l'imperialismo di marca neocon? Perché ha bombardato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro? Per fermare lo smercio di droga? Per appropriarsi del petrolio? Per intimidire Cina e Russia?.

