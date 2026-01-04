La filosofia di Allegri nel calcio si basa sulla chiarezza dei ruoli: i portieri devono concentrarsi sulle loro funzioni, così come i difensori devono svolgere il loro ruolo specifico. Questa impostazione si riflette nella solidità del suo modo di gestire le squadre. Attualmente, il Milan guida la classifica, mantenendo un approccio equilibrato e ordinato, in attesa delle sfide future.

Il Milan è in testa alla classifica (per ora, in attesa che giochi l’Inter stasera contro il Bologna). Ed è primo in classifica con una squadra decisamente meno attrezzata rispetto a Inter e Napoli. Ma in panchina ha Massimiliano Allegri. Il suo Milan ha perso solo una partita in campionato, la prima (in casa contro la Cremonese). Per nove volte non ha subito gol. E per dodici volte ha segnato al primo tiro in porta. Sono un po’ di numeri che mette insieme Franco Ordine per il Corriere dello Sport e per Il Giornale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

