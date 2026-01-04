La disfatta in manette del dittatore Maduro arrestato con la moglie

Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati arrestati a bordo della USS Iwo Jima e trasferiti nel carcere di Brooklyn, negli Stati Uniti. Questa operazione segna un importante cambiamento nel quadro politico venezuelano e internazionale. Ricordando il primo arresto di Maduro da parte delle autorità americane, questa disfatta rappresenta una svolta significativa per il suo percorso e per la situazione politica in Venezuela.

Chissà se a Nicolas Maduro, bendato e ammanettato a bordo della USS Iwo Jima e atterrato ieri sera in una base militare nei pressi di New York per essere trasferito con la moglie Cilia Flores nel carcere di Brooklyn, è tornato in mente quel primo arresto subito da parte delle autorità americane. Era il 2006, quando l'allora ministro degli Esteri di Caracas venne arrestato (per 90 minuti) al Jfk di New York, mentre tentava di fare ritorno in Venezuela. Il motivo non fu mai chiaro. Ma il giorno prima, Hugo Chavez, parlando davanti all'Assemblea generale dell'Onu (che si riunirà domani in via emergenziale), aveva definito l'allora presidente usa George W. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La disfatta in manette del dittatore Maduro (arrestato con la moglie) Leggi anche: Trump pensa già al petrolio del Venezuela: «La cattura di Maduro? Perché è saltata 4 giorni fa». L’ultimo tentativo di salvarsi del dittatore Leggi anche: Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La disfatta in manette del dittatore Maduro (arrestato con la moglie). Trump pubblica la foto di Maduro in manette: "Un'operazione spettacolare, abbiamo attaccato da cielo, terra e mare" - Il presidente statunitense pubblica le immagini del leader venezuelano in arresto su una nave della marina militare Usa, insieme ai video dell'attacco notturno: la conferenza stampa in diretta ... today.it

Trump e la foto di Maduro catturato: com’è ridotto il dittatore venezuelano. Sui social anche il video dell’attacco – Il video - Le prime immagini "ufficiali" dopo la cattura di Maduro e sua moglie arrivano direttamente dal social di Trump. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.