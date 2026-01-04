La Colombia schiera l’esercito alla frontiera col Venezuela

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato il rafforzamento della presenza militare lungo la frontiera con il Venezuela. Questa decisione mira a gestire eventuali flussi migratori e garantire la sicurezza, sottolineando anche l’importanza di supportare i rifugiati in caso di ingressi di massa. La misura riflette l’attenzione della Colombia alle sfide legate alla gestione dei flussi migratori e alla stabilità regionale.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato il dispiegamento dell'esercito alla frontiera con il Venezuela, affermando che "se si dispiega la forza pubblica alla frontiera, si dispiega anche tutta la forza assistenziale di cui disponiamo nel caso di un ingresso massiccio di rifugiati". Petro ha aggiunto che "l'ambasciata della Colombia in Venezuela è attiva per.

