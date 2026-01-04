La coincidenza tra il blitz e l' uccisione di Soleimani

La coincidenza tra il blitz e l’uccisione di Soleimani evidenzia la complessità delle operazioni militari statunitensi e le tensioni internazionali in corso. Dopo la cattura di Maduro da parte delle forze speciali USA, l’Iran si trova in uno stato di allerta. L’operazione Absolute Resolve mostra la determinazione degli Stati Uniti e il loro crescente coinvolgimento in aree strategiche come il Venezuela e il Medio Oriente.

Dopo la cattura di Maduro da parte delle forze speciali Usa, l'Iran trema. L'operazione Absolute Resolve ha dimostrato l'imprevedibilità e la risolutezza di Donald Trump che già negli scorsi mesi aveva più volte ventilato, forte di un crescente dispiegamento militare nell'area dei Caraibi, un intervento in Venezuela per deporre il regime del caudillo. Appena pochi giorni fa il tycoon, mentre preparava la sua sortita in Sud America, ha lanciato un avvertimento alla Repubblica Islamica, scossa da nuove proteste antigovernative a pochi mesi dagli attacchi di Tel Aviv e di Washington contro i suoi impianti nucleari: se Teheran " sparerà e ucciderà violentemente i manifestanti pacifici, come è sua abitudine ", ha scritto il miliardario sul suo social Truth, " gli Stati Uniti d'America correranno in loro soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

