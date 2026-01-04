La Cina è scioccata Ma per ora resta a guardare
La recente dichiarazione di Donald Trump sulla supremazia degli Stati Uniti in America Latina evidenzia un equilibrio di potere in evoluzione. La Cina, sorpresa dalle affermazioni, per ora mantiene un atteggiamento di osservazione, senza interventi immediati. Questo scenario riflette le dinamiche geopolitiche attuali, dove ogni attore monitora con attenzione i movimenti degli altri, senza ancora intervenire in modo deciso. La situazione richiede attenzione alle tensioni e alle strategie di potenza tra le nazioni coinvolte.
«Il dominio degli Stati uniti in America latina non sarà mai più messo in discussione», dice Donald Trump, «L’America può proiettare la propria volontà ovunque, in qualsiasi momento», aggiunge Pete . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
