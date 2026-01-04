La recente cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha riacceso le tensioni tra le principali potenze mondiali. Cina e Russia hanno condannato l'operazione, sottolineando il ruolo della politica di potenza nelle dinamiche internazionali. Questa situazione evidenzia come le controversie geopolitiche continuino a influenzare gli equilibri globali e le relazioni tra Stati Uniti, Cina e Russia.

Cina e Russia hanno condannato la cattura di Nicolas Maduro condotta sabato dagli Stati Uniti su ordine di Donald Trump. “La Cina è profondamente scioccata e condanna fermamente l’uso palese della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e l’azione contro il suo presidente”, ha tuonato il ministero degli Esteri cinese, per poi aggiungere: “Tali atti egemonici degli Stati Uniti violano gravemente il diritto internazionale e la sovranità del Venezuela, e minacciano la pace e la sicurezza in America Latina e nella regione caraibica. La Cina si oppone fermamente”. “Questa mattina, gli Stati Uniti hanno compiuto un atto di aggressione armata contro il Venezuela. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La cattura di Maduro accende lo scontro Usa-Cina-Russia: la politica di potenza torna protagonista

Leggi anche: Usa, l'azione militare contro Maduro "è strategia per risorse petrolifere e togliere Russia, Cina, Iran da sfera occidentale": le indiscrezioni di agenti Usa

Leggi anche: “Rilasciatelo subito”. Cattura di Maduro in Venezuela, la dura reazione della Cina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela nel caos dopo la cattura di Maduro: accuse Usa, scontro diplomatico e l’opposizione pronta al potere.

Venezuela tra sollievo e paura dopo la cattura di Maduro Mentre Donald Trump parla di “dimostrazione di forza”, a Caracas si sentono voci contrastanti: c’è chi spera che la fine di Nicolás Maduro possa segnare la fine di un lungo autoritarismo, e chi d - facebook.com facebook

Maduro, tutti i retroscena e le tecniche della cattura: dai possibili tradimenti al blitz notturno x.com