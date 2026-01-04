La Befana vien di giorno nel chiostro dell' ex Convento delle Scuole Pie

Da brindisireport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Befana arriva a Brindisi portando con sé la tradizione nel suggestivo chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie. Anche quest’anno, il centro storico si anima con questo evento, offrendo un’occasione per vivere un momento di cultura e tradizione in un ambiente ricco di storia. Un appuntamento che unisce la comunità in un’atmosfera autentica e tranquilla, nel rispetto delle consuete usanze di questa ricorrenza.

Anche quest’anno la Befana fa tappa a Brindisi e lo fa in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Martedì 6 gennaio, dalle 10:00 alle 12:00, il Chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, in via Giovanni Tarantini 35, ospiterà “La Befana vien di giorno”, iniziativa dedicata soprattutto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

la befana vien di giorno nel chiostro dell ex convento delle scuole pie

© Brindisireport.it - La Befana vien di giorno nel chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie

Leggi anche: La Befana vien dall’alto. Appuntamenti in provincia

Leggi anche: La Befana vien… in maneggio! Un pomeriggio tra amici e pony aperto a tutti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

INVERNO ERRANTE: 6 gennaio LA BEFANA VIEN DI GIORNO nel Chiostro dell'Ex Convento delle Scuole Pie; La Befana vien di giorno: appuntamento il 6 gennaio nel Chiostro delle Scuole Pie; Lunedì 5 gennaio a Montalbano arriva la Befana; Il Conviviale: due giorni di gusto e cultura nel cuore di Brindisi.

befana vien giorno chiostroLa Befana vien di giorno: appuntamento il 6 gennaio nel Chiostro delle Scuole Pie - Anche quest’anno la Befana fa tappa a Brindisi e lo fa in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. brundisium.net

befana vien giorno chiostroINVERNO ERRANTE: 6 gennaio LA BEFANA VIEN DI GIORNO nel Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie - Anche quest’anno la Befana fa tappa a Brindisi e lo fa in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. brindisilibera.it

befana vien giorno chiostroQuattro giorni di festa con la Befana - Dopo il grande successo del villaggio di natale inclusivo promosso dalla Croce Verde Adria, la città si prepara a vivere un altro momento centrale delle festività. polesine24.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.