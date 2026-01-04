La Befana vien dall’alto Appuntamenti in provincia

La Befana arriva dall’alto, segnando la conclusione delle festività natalizie. In provincia, si organizzano appuntamenti tradizionali per celebrare questo momento, offrendo occasioni di incontro e condivisione. Dopo le festività, rappresenta un momento di transizione verso il ritorno alla routine scolastica e quotidiana. Questi eventi sono un’occasione per mantenere viva la tradizione e condividere momenti di convivialità prima di riprendere le attività quotidiane.

È l'ultimo atto delle festività natalizie, quello che precede il rientro a scuola dopo il periodo delle vacanze. Martedì la celebrazione religiosa dell'Epifania si accompagna a un appuntamento tradizionale per i più piccoli: le calze con dolci e regali, i tanti appuntamenti organizzati nelle città da amministrazioni, associazioni e, per quanto riguarda il capoluogo, ovviamente anche dalle Contrade. Appuntamento clou a Siena come sempre in piazza del Campo, dove alle 17 l'appuntamento è con la Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà da Palazzo pubblico per un appuntamento altamente spettacolare e molto partecipato.

