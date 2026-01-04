La Befana scende in piazza | magia e tradizione a Migliano di Lauro

Il 6 gennaio alle 20, Migliano di Lauro ospiterà la III edizione di “La Befana scende in piazza”. Un evento che celebra le tradizioni locali, offrendo un’occasione di incontro e convivialità per tutta la comunità. La serata si propone come un momento di condivisione, mantenendo vivo il patrimonio culturale e le usanze legate alla figura della Befana, in un’atmosfera semplice e autentica.

Migliano di Lauro si prepara a vivere una serata all'insegna della tradizione e dell'allegria con la III edizione de "La Befana scende in piazza", in programma il 6 gennaio alle ore 20.00. L'evento, ormai atteso dalla comunità locale, rappresenta un momento di festa pensato per grandi e piccoli.

