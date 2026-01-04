Il 6 gennaio, Riva del Garda rinnova la tradizione dell’Epifania con la Befana subacquea, un evento che da oltre trent’anni coinvolge la comunità locale. Questa manifestazione, che si svolge nel centro cittadino, unisce tradizione e festa, offrendo un’occasione unica per vivere la magia dell’Epifania in modo originale e autentico.

Martedì 6 gennaio Riva del Garda celebra l’Epifania con la Befana subacquea, appuntamento ormai consolidato che da oltre trent’anni anima il centro cittadino. In Riva del Garda, nella cornice di piazza Tre Novembre, la tradizione si rinnova con l’arrivo della Befana direttamente dalle acque del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - La Befana riemerge dal Garda: magia e festa per l’Epifania

Leggi anche: Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana

Leggi anche: La Festa della Befana in piazza a Castelnuovo del Garda

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Befana riemerge dal Garda: magia e festa per l’Epifania.

La Befana riemerge dal Garda: magia e festa per l’Epifania - Martedì 6 gennaio Riva del Garda celebra l’Epifania con la Befana subacquea, appuntamento ormai consolidato che da oltre trent’anni anima il centro cittadino. trentotoday.it

Eventi della Befana 2026 in Italia: un viaggio tra magia, tradizioni e meraviglia - L’Epifania italiana, celebrata il 6 gennaio, è una delle feste più sentite e caratteristiche del calendario tradizionale. siviaggia.it

2026 — BUON ANNO… MA SENZA IPOCRISIE E CHE LA BEFANA SI PORTI VIA GLI ENTI INUTILI Mentre salutiamo il nuovo anno, c’è un pensiero che non possiamo evitare: la Regione Sardegna continua a spendere milioni in enti, agenzie e strutture spe - facebook.com facebook