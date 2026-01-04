La Befana porta il freddo | le previsioni a Pisa

Le previsioni meteo per Pisa indicano un generale calo delle temperature all’inizio della settimana, con l’arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Tra l’Epifania e i giorni successivi, si prevedono maltempo, venti intensi e nevicate a quote medio-basse. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e adottare le misure necessarie per affrontare le condizioni climatiche previste.

“L’aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l’Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

