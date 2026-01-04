La Befana porta il freddo | le previsioni a Pisa

Le previsioni meteorologiche per Pisa indicano un ingresso di aria fredda proveniente dal Nord Europa, che determinerà un calo delle temperature e condizioni di maltempo tra l’Epifania e i giorni successivi. Si prevedono venti intensi e nevicate a quote medio-basse, con effetti più evidenti nel Centro-Sud. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle eventuali conseguenze di questa ondata di freddo.

"L'aria fredda in arrivo dal Nord Europa scaverà a inizio settimana una depressione che, tra l'Epifania e i giorni a seguire, porterà maltempo al Centro-Sud, forti venti, temperature in calo ma anche nevicate a quote medio-basse". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni.

La Befana porta freddo e pioggia. Le previsioni per l’Epifania in provincia di Oristano - Se da tradizione la Befana porta dolci e carbone, quest’anno avrà anche un altro regalo per la provincia di Oristano e il resto d’Italia: maltempo e freddo, con giornate caratterizzate da pioggia ... linkoristano.it

La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura: le previsioni - “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centro- chietitoday.it

