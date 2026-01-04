La Befana porta freddo piogge e nevicate a tratti anche in pianura | le previsioni

Le previsioni di 3bmeteo indicano un’instabilità diffusa dall’Epifania, con freddo e piogge che interesseranno tutta Italia. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni, una saccatura di aria artica approfondirà la situazione, portando nevicate anche in pianura e condizioni di maltempo fino all’8 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti per affrontare al meglio questo periodo di clima instabile.

Freddo e maltempo dall'Epifania in tutta Italia, come riportano le previsioni di 3bmeteo. Il meteorologo Manuel Mazzoleni spiega: "Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all'8 gennaio, porterà maltempo al.

Epifania sotto la neve? Solo in parte: a Bergamo clima asciutto, ma freddo - La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia: il parere dell'esperto di 3Bmeteo. bergamonews.it

Meteo | La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia - com: “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centr ... modenatoday.it

La Befana, che nella tradizione "tutte le feste porta via", arriva con la sua scopa e regala dolci ai bambini che hanno fatto i buoni e carbone a quelli che si sono comportati male. Ma dove nasce questo strambo personaggio e quali sono le tradizioni legate a qu - facebook.com facebook

Allerta Meteo, la Befana porta calze piene di… NEVE! L'Italia si prepara a tre giorni di grandi nevicate, ecco le zone più colpite x.com

