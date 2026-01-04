La Befana porta freddo piogge e nevicate a tratti anche in pianura | le previsioni

Da chietitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni di 3bmeteo indicano un’instabilità diffusa dall’Epifania, con freddo e piogge che interesseranno tutta Italia. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni, una saccatura di aria artica approfondirà la situazione, portando nevicate anche in pianura e condizioni di maltempo fino all’8 gennaio. È importante seguire gli aggiornamenti per affrontare al meglio questo periodo di clima instabile.

Freddo e maltempo dall'Epifania in tutta Italia, come riportano le previsioni di 3bmeteo. Il meteorologo Manuel Mazzoleni spiega: “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

la befana porta freddo piogge e nevicate a tratti anche in pianura le previsioni

© Chietitoday.it - La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura: le previsioni

Leggi anche: Meteo | La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia

Leggi anche: Il freddo artico porta le nevicate in Romagna. Le previsioni: "Neve anche in pianura"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Previsioni meteo: arriva la perturbazione della Befana; Inizio d’anno a -5 gradi. Il freddo rimarrà nonostante il sole ma più nubi fino da domenica; Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: la Befana porta (forse) la neve in Toscana a bassa quota; La Befana porta con sé la neve anche in pianura: le previsioni meteo per l'Epifania.

befana porta freddo pioggeLa Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura: le previsioni - “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centro- chietitoday.it

befana porta freddo pioggeEpifania sotto la neve? Solo in parte: a Bergamo clima asciutto, ma freddo - La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia: il parere dell'esperto di 3Bmeteo. bergamonews.it

Meteo | La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura su parte dell’Italia - com: “Una nuova saccatura, colma di aria artica, raggiungerà il Mediterraneo scavando un centro di bassa pressione che, almeno sino all’8 gennaio, porterà maltempo al Centr ... modenatoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.