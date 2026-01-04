La Befana Martignana atterra al Parco Palmieri Lab

La Befana Martignana arriva al Parco Palmieri Lab nell’ambito delle iniziative della Biblioteca della Felicità di Martignano. Organizzata dalla Cooperativa sociale Open, questa occasione offre un incontro informale dedicato ai bambini e ai genitori, promuovendo la lettura e la convivialità nel contesto di Parco Palmieri. Un momento di condivisione pensato per coinvolgere tutta la famiglia in modo semplice e naturale.

Martedì 6 gennaio arriva la Befana, Corteo con i Re Magi a Cavallo da Santa Maria della Marca fino alla "Via dei Presepi" La simpatica "vecchietta" farà visita alle case di riposo al mattino e, nel pomeriggio, percorrerà le vie e piazze del centro cittadino

