La Befana gigante dei Maggi pronta al rogo più spettacolare

La Befana gigante dei Maggi, riconosciuta come la più grande dell’Emilia Romagna, si trova in via Montirone. Domani si svolgerà il tradizionale rogo del traliccio, che rappresenta la figura della vecchia, alto circa trenta metri. Questa tradizione, che richiama l’arrivo della Befana, è un momento importante per la comunità locale, che si prepara a vivere un evento che unisce storia e cultura del territorio.

E' ritenuta la Befana più grande dell'Emilia Romagna. E' quella dei Maggi in via Montirone e domani si terrà il rogo del traliccio, che raffigura 'la vecchia', alto una trentina di metri. Evento, alla 47ª edizione, che attira centinaia di persone anche dai comuni limitrofi. La 'vecchia' è rappresentata appunto dal traliccio con cappello rivestito di paglia e pallet. Lo spettacolo, a cura dei volontari del Comitato befana Maggi, prevede oltre al rogo uno spettacolo musicale e pirotecnico. Ma non solo, perché saranno distribuite gratuitamente ai bambini 600 calze e lo stand gastronomico, sempre gratuitamente, preparerà

