La Befana conquista Urbania. Un mare di eventi.

A Urbania prende il via la 29ª Festa Nazionale della Befana, un evento che da sempre coinvolge la comunità e i visitatori con un ricco programma di iniziative. La tradizione, radicata nel territorio, si distingue per la sua capacità di unire cultura, folklore e momenti di svago. La manifestazione, che si svolge durante tutta la giornata, rappresenta un’occasione per riscoprire le radici della festa e vivere un’esperienza autentica nel cuore delle Marche.

La lunga Epifania di Urbania comincia questa mattina, con l’apertura della 29^ Festa nazionale della Befana. Da oggi, e per tre giorni consecutivi, la vecchina prenderà possesso del centro città, portando con sé colori, spettacoli, giochi, esibizioni, musica, teatro e tanti, tantissimi dolci: ben 300 chili di caramelle da distribuire. Il via alla festa sarà dato alle 10 in piazza San Cristoforo, che ospiterà il palco centrale, quando il sindaco consegnerà alla Befana le chiavi della città. Durante la giornata, nella piazza ci saranno balli e dj set, con ArFun Animasion, Passi di Danza e Collettivo Flow, e uno spettacolo di narrazione acrobatica con St. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

