La Befana arriva in caserma | i vigili del fuoco preparano la festa per i bambini
Il 6 gennaio 2025, la sede centrale del comando provinciale di Lecco si apre ai bambini e alle famiglie per festeggiare l'Epifania. A partire dalle ore 14, vigili del fuoco organizzeranno un pomeriggio dedicato a giochi, dolci e momenti di condivisione, portando la tradizionale visita della Befana nel cuore della comunità. Un’occasione per trascorrere un giorno di festa in compagnia dei protagonisti della sicurezza locale.
Un pomeriggio di festa, dolci e scoperte per celebrare l'Epifania in compagnia dei vigili del fuoco. Lunedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 14, la sede centrale del comando provinciale di Lecco in piazza Bione, località Pescarenico, aprirà le porte ai bambini e alle loro famiglie per l'atteso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
