Kolasinac in dubbio per Bologna ma non preoccupa Solo crampi per Scalvini
Kolasinac resta in dubbio per la trasferta contro il Bologna, ma l'infortunio non desta preoccupazioni. Scalvini, invece, ha accusato solo crampi, senza seri rischi per la sua presenza in campo. L’Atalanta, dopo la vittoria contro la Roma, si prepara alla prossima partita con attenzione, monitorando attentamente le condizioni dei giocatori coinvolti.
ATALANTA. Squadra subito al lavoro dopo la vittoria di sabato contro la Roma. Buone notizie dai due giocatori usciti per problemi fisici: l’infortunio per Kolasinac è lieve, mentre per Scalvini soltanto crampi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta, le ultime su Kolasinac: postumi distrattativi al ginocchio, in forte dubbio per Bologna - Il difensore bosniaco, uscito dolorante dalla vittoria casalinga sulla Roma, ha rimediato postumi distrattivi. tuttomercatoweb.com
Kolasinac, ecco l’esito degli accertamenti diagnostici - Accertamenti diagnostici per Sead Kolasinac, uscito ieri sera per infortunio durante il match contro la Roma vinto per 1- calcioatalanta.it
TMW - Atalanta, postumi distrattivi al ginocchio per Kolasinac, è in forte dubbio per Bologna ift.tt/eKAXBJG x.com
