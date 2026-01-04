Kim, corteggiato da Milan, Inter e Juventus, preferisce rimanere in Bundesliga. Nonostante le proposte italiane, il difensore ha espresso la volontà di continuare in Germania, motivato anche da considerazioni salariali. La sua decisione riflette una preferenza per il campionato tedesco, mantenendo un'importanza strategica nel panorama calcistico europeo.

Nonostante l’interesse di club italiani come Milan, Inter e Juventus, Kim non vorrebbe tornare in Italia, soprattutto per motivi legati allo stipendio. Il Bayern Monaco, inoltre, non ha intenzione di privarsi del centrocampista, considerato un elemento chiave della squadra. Kim torna in Italia?. Fabrizio Romano ha riportato sul suo canale YouTube: “Kim, che ormai nelle ultime 2-3 finestre di mercato viene spesso accostato a club italiani, in questo caso al Milan. Durante la scorsa estate, altre squadre come Inter, Juventus e non solo si erano interessate a lui. Insomma, si parla sempre molto di un ritorno di Kim, che chiaramente in Italia ha fatto qualcosa di straordinario, vincendo lo scudetto a Napoli da assoluto protagonista con Luciano Spalletti come allenatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kim corteggiato da Milan, Inter e Juventus, ma vuole restare in Bundesliga (Fabrizio Romano)

