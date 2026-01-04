Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo la morte del fratello | resterà al fianco del padre malato

Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo aver rescisso il contratto con il Lipsia. La decisione è stata presa in seguito al lutto per la perdita improvvisa del fratello, avvenuta a 51 anni, e alle condizioni di malattia del padre. La scelta riflette il desiderio di dedicarsi alla famiglia in un momento difficile, interrompendo così la carriera sportiva iniziata otto anni fa.

