Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo la morte del fratello | resterà al fianco del padre malato
Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo aver rescisso il contratto con il Lipsia. La decisione è stata presa in seguito al lutto per la perdita improvvisa del fratello, avvenuta a 51 anni, e alle condizioni di malattia del padre. La scelta riflette il desiderio di dedicarsi alla famiglia in un momento difficile, interrompendo così la carriera sportiva iniziata otto anni fa.
Dopo otto anni e messo Kampl rescinde il contratto con il Lipsia: è stato colpito dal lutto di suo fratello, morto improvvisamente a 51 anni, e della malattia di suo padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rafinha si ritira dal calcio a 32 anni dopo un infortunio: “È stato difficile da accettare”
Leggi anche: Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan: "La mia vita si è fermata"
Kevin Kampl si ritira dal calcio dopo la morte del fratello: resterà al fianco del padre malato - Dopo otto anni e messo Kampl rescinde il contratto con il Lipsia: è stato colpito dal lutto di suo fratello, morto improvvisamente a 51 anni, e della ... fanpage.it
Dopo la morte del fratello e per stare vicino al padre, Kampl dice addio al Lipsia - Dopo la morte del fratello e per stare vicino al padre, il centrocampista annuncia l’addio al club tedesco dopo otto anni e mezzo ... gianlucadimarzio.com
Lipsia,Kampl lascia il Club: "Devo stare vicino a mio padre" - Il centrocampista ha spiegato che nella vita vanno fatte scelte che vanno oltre il calcio:. tuttomercatoweb.com
Lui è Kevin Kampl. Fino a ieri era un centrocampista del Lipsia. Non uno qualunque, ma un "senatore", visto che vestiva la maglia del club tedesco dal 2017. Con il Lipsia ha vinto 3 titoli, due Coppe di Germania ed 1 Supercoppa. Ha lasciato il club tedesco uffi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.