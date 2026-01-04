Kean salva la Fiorentina | un gol che avvicina la zona salvezza
Nella sfida contro la Cremonese, la Fiorentina ottiene una vittoria importante grazie a un gol di Kean nei minuti di recupero. Questo risultato permette ai viola di avvicinarsi alla zona salvezza, rappresentando un passo fondamentale nel cammino stagionale. La partita si è conclusa con un punteggio di misura, evidenziando l’importanza dei tre punti per il proseguimento del campionato.
La Fiorentina batte la Cremonese di misura con una rete del suo bomber nei minuti di recupero. Vittoria fondamentale per i gigliati. La Fiorentina di Vanoli e soprattutto di Moise Kean ottiene tre punti fondamentali nella zona salvezza grazie alla rete del suo centravanti, entrato nel finale e decisivo sfruttando una rete in una mischia. . 🔗 Leggi su Sportface.it
