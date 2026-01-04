Kean | I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato ora tocca a me ricambiare Poi Vanoli tuona | Basta buttare mda!
Dopo la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, le dichiarazioni di Kean e Vanoli evidenziano il loro senso di responsabilità e determinazione. Kean ha sottolineato come il supporto di compagni e società abbia sempre rappresentato un aiuto, mentre Vanoli ha invitato a mantenere un atteggiamento più rispettoso. Le parole dei due calciatori riflettono l’importanza di un comportamento professionale e di un impegno continuo nel mondo del calcio.
Kean e Vanoli hanno parlato così dopo Fiorentina Cremonese. Queste le dichiarazioni dopo il successo della Viola. A DAZN dopo Fiorentina Cremonese, decisa proprio da un suo gol, Moise Kean ha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Ci voleva questa vittoria. A nessuno piace stare in quella posizione, soprattutto ad una squadra come la Fiorentina. I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato, ora tocca a me ricambiare. Nell’abbraccio con Vanoli c’era tanto fuoco, lui è un ottimo mister e possiamo fare grandi cose. Non usciremo da soli da questa situazione, ma tutti insieme possiamo farlo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
" " Moise Kean prova a esaudire pian piano i sogni del mondo Fiorentina: vittoria con il suo tap-in negli istanti finali contro la Cremonese e fa iniziare col piede giusto il 2026 ai Viola Nel momento del g - facebook.com facebook
