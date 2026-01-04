Kean | I miei compagni e la società mi hanno sempre aiutato ora tocca a me ricambiare Poi Vanoli tuona | Basta buttare mda!

Dopo la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, le dichiarazioni di Kean e Vanoli evidenziano il loro senso di responsabilità e determinazione. Kean ha sottolineato come il supporto di compagni e società abbia sempre rappresentato un aiuto, mentre Vanoli ha invitato a mantenere un atteggiamento più rispettoso. Le parole dei due calciatori riflettono l’importanza di un comportamento professionale e di un impegno continuo nel mondo del calcio.

