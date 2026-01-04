Juventus Women Pelgander ceduta a titolo definitivo | ecco dove giocherà

La Juventus Women ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Pelgander, centrocampista svedese nata nel 2006. La giocatrice, che ha fatto parte del settore giovanile bianconero, approda a un nuovo club, proseguendo il suo percorso professionale. La notizia conferma le strategie di mercato della squadra femminile e rappresenta un importante passo nella crescita della giovane atleta.

la centrocampista svedese classe 2006. La Juventus Women ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Elsa Pelgander, centrocampista svedese classe 2006. La giocatrice, che era stata ceduta in prestito al Djugarden, nel gennaio 2025, è stata ora definitivamente venduta al club scandinavo. IL COMUNICATO – « Elsa Pelgander si trasferisce a titolo definitivo al Djurgarden. Dopo la parentesi annuale in prestito, dal gennaio scorso a oggi, è ufficiale la cessione della centrocampista classe 2006 scandinava. Pelgander saluta i nostri colori con all’attivo otto presenze in Prima Squadra, tra tutte le competizioni, e dopo avere offerto il suo prezioso contributo in diverse gare giocate dalla Primavera dal suo arrivo in bianconero nel gennaio del 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

