Juventus Women chi è Ally Perry e quando arriverà a Torino

Ally Perry è una giovane calciatrice statunitense che si sta preparando ad unirsi alla Juventus Women. Dopo aver brillato nei college degli Stati Uniti, il suo trasferimento a Torino rappresenta un passo importante per la squadra. L’arrivo di Perry è atteso nei prossimi giorni, arricchendo il reparto offensivo delle bianconere e portando nuove energie al club.

di Mauro Munno . Tutto sul nuovo colpo delle bianconere dai college statunitensi. L'arrivo di Allison ('Ally') Perry alla Juventus Women è ormai una cosa definita. La texana classe 2003, secondo quanto appreso da .com, è ancora in attesa del visto ma dovrebbe essere a Torino già la prossima settimana per effettuare le visite mediche e per apporre la firma sul contratto che la legherà alle bianconere. La conferma in rosa (ad oggi più probabile), o l'eventuale prestito, passeranno dai primi allenamenti e dalle eventuali altre operazioni che la Juve riuscirà a chiudere in entrata.

