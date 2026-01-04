Juventus Women Cascarino ha chiesto la cessione | il motivo Vicino il trasferimento al West Ham

La calciatrice francese Cascarino ha manifestato la volontà di lasciare la Juventus Women, motivata da esigenze personali e professionali. Il trasferimento al West Ham è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzato a breve. La società bianconera si sta occupando della gestione della situazione, nel rispetto delle esigenze della giocatrice e delle dinamiche di mercato.

Juventus Women, Cascarino ha chiesto la cessione: il motivo. Per il difensore francese è vicino il trasferimento al West Ham. Un'altra francese lascerà la Juventus Women, oltre a PPM (che andrà a Denver dopo la titolarità in Supercoppa) anche Estelle Cascarino è al passo d'addio. L'ex PSG ha chiesto la cessione: il motivo sarebbe da ricercare nella personale scarsa affinità con il ruolo di terzino sinistro dopo l'abbandono della difesa a tre. Canzi la stava utilizzando esclusivamente come back up di Carbonell e lei stava facendo fatica a trovare continuità dopo il rientro dall'infortunio.

