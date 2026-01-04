Guido Rodriguez, centrocampista argentino svincolato dal West Ham, manifesta entusiasmo per un possibile trasferimento alla Juventus. La società bianconera valuta l'opportunità di ingaggiarlo già a gennaio, considerando la sua disponibilità e le sue qualità tecniche. La trattativa potrebbe rappresentare un intervento strategico nel reparto mediano, rafforzando l'organico in vista della seconda parte della stagione.

Guido Rodriguez non vede l’ora di vestire bianconero. L’argentino, svincolato dal West Ham dopo la scadenza a giugno, ha dato gradimento totale alla Juventus e scalpita per firmare già a gennaio. Il centrocampista classe 1994, campione del mondo 2022, rappresenta l’opportunità perfetta per Luciano Spalletti: esperienza, interdizione e leadership a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Rodriguez opportunità perfetta

Leggi anche: Juventus, opportunità Schlager a zero?

Leggi anche: Juventus, Guido Rodriguez nuovo nome per il centrocampo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus, serata quasi perfetta: da valutare le condizioni di Chiellini e Zakaria - 0 per i bianconeri contro l'Hellas Verona, a segno subito i volti nuovi: Vlahovic e Zakaria. tuttomercatoweb.com

Guido #Rodriguez spinge per trasferirsi alla #Juventus. I bianconeri, dal canto loro, vogliono prendersi tempo per ragionare su questa e su altre soluzioni. #Tuttosport - facebook.com facebook

Gazzetta - #Juventus, accordo con #GuidoRodriguez: ma i bianconeri prendono tempo. Cosa sta succedendo x.com