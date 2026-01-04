Juventus-Lecce | Spalletti frustrato

La Juventus apre il 2026 con un pareggio contro il Lecce all’Allianz Stadium, risultato di 1-1. Nonostante il predominio nel possesso palla, i bianconeri non sono riusciti a concretizzare le occasioni, pagando anche un errore dal dischetto di Jonathan David. Per Spalletti e la sua squadra, si tratta di un avvio di anno con segnali di frustrazione, evidenziando le sfide ancora da affrontare nel cammino stagionale.

Il 2026 della Juventus inizia con un pareggio casalingo amaro contro il Lecce: 1-1 all'Allianz Stadium, con i bianconeri che dominano nel possesso ma pagano errori individuali e un rigore sbagliato da Jonathan David. McKennie aveva pareggiato il vantaggio salentino firmato da Banda, ma l'errore dal dischetto del canadese ha

Juventus spreca occasioni contro il Lecce e Spalletti riflette sugli episodi chiave - Errori e difesa solida segnano il match. newsmondo.it

Juventus-Lecce, Spalletti difende David: "È un rigorista, io sto con lui" - L'allenatore bianconero prende le difese di David, protagonista del rigore calciato malamente contro il Lecce: "È un rigorista e li calcia benissimo: sto con lui e con chi glielo ha lasciato. sport.sky.it

1 dicembre 2024; Lecce - Juventus 1 a 1: ingenuità clamorosa, pallone sanguinoso perso al minuto 93 che spiana la strada alla ripartenza dei leccesi e al pareggio firmato da Rebic. 29 dicembre 2024; Juventus - Fiorentina 2 a 2: errore da matita rossa - facebook.com facebook

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

