Juventus-Lecce | pareggio amaro

Nell’incontro tra Juventus e Lecce all’Allianz Stadium, il risultato finale è un pareggio per 1-1. La partita ha visto una Juventus in cerca di continuità, mentre il Lecce ha dimostrato ordine e determinazione, ottenendo un punto importante in chiave salvezza. Un risultato che lascia entrambi con rammarico, ma che evidenzia la necessità di migliorare nelle prossime sfide del campionato.

La Juventus non riesce a partire con il piede giusto nel 2026: all'Allianz Stadium finisce 1-1 contro un Lecce combattivo e ordinato, che strappa un punto prezioso in chiave salvezza. I bianconeri dominano per lunghi tratti, creano occasioni ma pagano un errore individuale e un rigore fallito, rallentando la corsa

Post Juventus-Lecce, Spalletti a Dazn: "La prossima volta il rigore battetelo voi" - Il pareggio interno contro il Lecce lascia l'amaro in bocca in casa Juventus, frenando bruscamente una rincorsa verso le zone nobili della classifica che sembrava aver preso il giusto ritmo. it.blastingnews.com

Juventus, Spalletti non basta: bufera per il rigore di Jonathan David - La Juventus inizia il 2026 con un pareggio contro il Lecce tra errori e delusioni. newsmondo.it

Juventus 1 - 1 lecce pareggio amaro per Spalletti @ilGiornaledellaSerieA

️ 1 dicembre 2024; Lecce - Juventus 1 a 1: ingenuità clamorosa, pallone sanguinoso perso al minuto 93 che spiana la strada alla ripartenza dei leccesi e al pareggio firmato da Rebic. ️ 29 dicembre 2024; Juventus - Fiorentina 2 a 2: errore da matita rossa - facebook.com facebook

Juve, tutto molto assurdo, ma c'è da riflettere ️️ ️ Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Lecce #Juventus #Lecce #Tuttosport x.com

