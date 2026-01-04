Juventus-Lecce la serata da incubo di David

Durante la partita tra Juventus e Lecce, Jonathan David ha affrontato una serata difficile, con una prestazione che ha attirato l’attenzione. La sua performance è stata tra le più discusse nel corso dell’incontro, suscitando riflessioni sul suo ruolo e sulla sua forma attuale. Questo episodio rappresenta un momento importante nell’analisi delle dinamiche della squadra e delle sfide individuali dei giocatori coinvolti.

La disastrosa prova di Jonathan David La disastrosa prestazione di David è stata una delle questioni principali del match. Il rigore sbagliato è solo la ciliegina sulla torta di una serata in cui ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Perchè il cucchiaio tirato addosso a Falcone non è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

