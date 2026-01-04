Juventus-Lecce i fischi dello Stadium dividono | Zazzaroni non li spiega

Dopo la partita tra Juventus e Lecce, lo Stadium ha risposto con fischi, creando un clima di divisione. Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, analizza l’evento senza fornire una spiegazione chiara sui motivi di tali reazioni, evidenziando la contrapposizione tra il supporto alla squadra e le critiche dei tifosi. Questo episodio riflette le tensioni che caratterizzano il contesto sportivo e il rapporto tra squadra e pubblico.

Lo Stadium fischia, la Juventus domina. È questo il corto circuito che emerge dal post-partita di Ivan Zazzaroni, che sulle colonne del Corriere dello Sport prende posizione sul clima dell'intervallo di Juventus-Lecce. Secondo il direttore, i fischi arrivati al duplice fischio non trovano una spiegazione tecnica. La Juve aveva preso il controllo totale della gara, creato occasioni in serie, schiacciato il Lecce nella propria metà campo. L'unica colpa: non aver trasformato la mole di gioco in gol, restando inchiodata sull'1-1 nonostante una superiorità netta. Zazzaroni sottolinea come, a voler cercare un bersaglio, la disapprovazione avrebbe potuto riguardare al massimo un singolo episodio, il passaggio orizzontale di Cambiaso che ha innescato Banda, ma non una squadra che "avrebbe potuto chiudere il primo tempo con tre o quattro gol senza rubare nulla".

