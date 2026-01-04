Juventus | Kelly preoccupa per il Sassuolo
La Juventus può sorridere riguardo a Francisco Conceição, dopo che gli esami hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. L’affaticamento riscontrato richiede una gestione attenta, ma il portoghese ha già ripreso l’allenamento individuale e sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo del 18 gennaio. La squadra monitora con attenzione le condizioni dei suoi giocatori in vista del prossimo impegno di campionato.
La Juventus tira un sospiro di sollievo per Francisco Conceição. Gli esami strumentali effettuati alla Continassa hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra: solo un affaticamento che richiede gestione cautelare, con il portoghese già tornato al lavoro individuale e disponibile per la sfida contro il Sassuolo del 18 gennaio.
Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David Lecce: Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda #Soccerzela - facebook.com facebook
