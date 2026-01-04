Juventus | Kelly preoccupa per il Sassuolo

La Juventus può sorridere riguardo a Francisco Conceição, dopo che gli esami hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. L’affaticamento riscontrato richiede una gestione attenta, ma il portoghese ha già ripreso l’allenamento individuale e sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo del 18 gennaio. La squadra monitora con attenzione le condizioni dei suoi giocatori in vista del prossimo impegno di campionato.

Kelly infortunato: cosa ha e quando torna il difensore della Juventus - Kelly infortunato: scopri cosa si è fatto il difensore della Juventus, quando rientra e quali partite rischia di saltare dopo il problema muscolare ... tag24.it

Infortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime - La loro presenza contro il Sassuolo, però, è in forte dubbio All’indomani del pareggio interno contro il Lecce, il te ... calcionews24.com

Questa mattina #Conceicao e #Kelly sono stati sottoposti a esami al #JMedical: escluse lesioni per entrambi, ma restano in forte dubbio per #SassuoloJuventus. x.com

Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David Lecce: Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda #Soccerzela - facebook.com facebook

