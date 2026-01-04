Juventus | Kelly preoccupa per il Sassuolo

Da ilprimatonazionale.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus può sorridere riguardo a Francisco Conceição, dopo che gli esami hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra. L’affaticamento riscontrato richiede una gestione attenta, ma il portoghese ha già ripreso l’allenamento individuale e sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo del 18 gennaio. La squadra monitora con attenzione le condizioni dei suoi giocatori in vista del prossimo impegno di campionato.

La Juventus tira un sospiro di sollievo per Francisco Conceição. Gli esami strumentali effettuati alla Continassa hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra: solo un affaticamento che richiede gestione cautelare, con il portoghese già tornato al lavoro individuale e disponibile per la sfida contro il Sassuolo del 18 gennaio. Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus kelly preoccupa per il sassuolo

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kelly preoccupa per il Sassuolo

Leggi anche: Infortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime

Leggi anche: Continassa Juve: pareggio amaro contro il Lecce, si fermano Conceicao e Kelly. Le loro condizioni verso il Sassuolo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

juventus kelly preoccupa sassuoloJuventus, niente lesioni per Conceicao ma preoccupa anche Kelly verso il Sassuolo - Buone notizie per la Juve sul fronte Conceicao, uscito per un piccolo problema contro il Lecce. msn.com

juventus kelly preoccupa sassuoloKelly infortunato: cosa ha e quando torna il difensore della Juventus - Kelly infortunato: scopri cosa si è fatto il difensore della Juventus, quando rientra e quali partite rischia di saltare dopo il problema muscolare ... tag24.it

juventus kelly preoccupa sassuoloInfortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissime - La loro presenza contro il Sassuolo, però, è in forte dubbio All’indomani del pareggio interno contro il Lecce, il te ... calcionews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.