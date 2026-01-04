Juventus | Hernandez scuote il mercato

Da ilprimatonazionale.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus potrebbe presto tornare a rinforzarsi in difesa con Theo Hernandez, attualmente al Al-Hilal dopo aver lasciato il Milan nell’estate 2025. Il calciatore francese, 28 anni, rappresenta una possibile soluzione per la società bianconera, che valuta attentamente questa opportunità di mercato. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe avere ripercussioni sulla composizione della rosa per la prossima stagione.

Il nome che sta scuotendo il mercato della Juventus è Theo Hernandez. Il terzino francese, 28 anni e attualmente all’Al-Hilal dopo l’addio al Milan nell’estate 2025, potrebbe tornare in Serie A vestendo la maglia bianconera. L’indiscrezione, lanciata da Carlo Pellegatti e approfondita da esperti come Claudio Accomando, parla di contatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus hernandez scuote il mercato

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Hernandez scuote il mercato

Leggi anche: Juventus: suggestione Theo Hernandez

Leggi anche: Quando le hit di Spotify finiscono in Anna’s Archive: il ‘backup musicale’ che scuote il mercato discografico

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

juventus hernandez scuote mercatoTheo-Juve, Romano smentisce: "A oggi non risulta. Hernandez non è in uscita" - Nell'ultimo video sul proprio canale YouTube in italiano, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato le sue indiscrezioni e le sue notizie per ... milannews.it

juventus hernandez scuote mercatoTheo Hernandez torna in Serie A: trattativa avanzata con la Juventus! - Notizia clamorosa: la Juventus starebbe lavorando sottotraccia per riportare in Italia Theo ... fantamaster.it

juventus hernandez scuote mercatoTheo Hernandez vuole tornare in Italia: contatti con la Juventus - L’indiscrezione lanciata da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha subito acceso il dibattito di mercato: Theo Hernandez vorrebbe tornare in Italia e, secondo quanto riportato, ci ... tuttojuve.com

Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

Video Gli obiettivi della Juventus per il mercato di Gennaio e la situazione Frattesi

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.