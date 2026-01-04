Juventus | Hernandez scuote il mercato
La Juventus potrebbe presto tornare a rinforzarsi in difesa con Theo Hernandez, attualmente al Al-Hilal dopo aver lasciato il Milan nell’estate 2025. Il calciatore francese, 28 anni, rappresenta una possibile soluzione per la società bianconera, che valuta attentamente questa opportunità di mercato. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe avere ripercussioni sulla composizione della rosa per la prossima stagione.
Il nome che sta scuotendo il mercato della Juventus è Theo Hernandez. Il terzino francese, 28 anni e attualmente all’Al-Hilal dopo l’addio al Milan nell’estate 2025, potrebbe tornare in Serie A vestendo la maglia bianconera. L’indiscrezione, lanciata da Carlo Pellegatti e approfondita da esperti come Claudio Accomando, parla di contatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
