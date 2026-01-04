Juventus Guardalà | Punti buttati via episodio grave

L’inviato Sky Sport Giovanni Guardalà ha espresso un commento critico sulla partita della Juventus contro il Lecce, sottolineando come siano stati sprecati punti importanti e definendo l’episodio come grave. La prestazione della squadra è stata oggetto di analisi, evidenziando le criticità emerse durante l’incontro e l’importanza di migliorare in vista delle prossime sfide.

Guidonia Montecelio, Ginestra duro: “Dominato la Juventus Next Gen, due punti buttati via” - Ciro Ginestra, tecnico del Guidonia Montecelio, ha analizzato il pareggio ottenuto contro la Juventus Next Gen. tuttomercatoweb.com

Attenzione puntata su uno dei possibili movimenti più interessanti del mercato: la Juventus sta lavorando per assicurarsi Guido Rodriguez dal West Ham. Nel frattempo, il Bologna non resta a guardare e si è mosso per Bogdan Kostic del Partizan. Occhio anch - facebook.com facebook

