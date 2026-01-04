Juventus Guardalà | Punti buttati via episodio grave
L’inviato Sky Sport Giovanni Guardalà ha espresso un commento critico sulla partita della Juventus contro il Lecce, sottolineando come siano stati sprecati punti importanti e definendo l’episodio come grave. La prestazione della squadra è stata oggetto di analisi, evidenziando le criticità emerse durante l’incontro e l’importanza di migliorare in vista delle prossime sfide.
Il commento dell'inviato L'inviato Sky Sport Giovanni Guardalà è stato estremamente critico sulla prestazione della Juventus contro il Lecce. "Un episodio grave: far calciare il rigore a David che lo sbaglia. Glielo hanno fatto calciare per farlo sbloccare, ma non si fanno queste cose sul risultato di 1-1.
