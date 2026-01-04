Ezio Greggio, noto conduttore televisivo e tifoso della Juventus, ha espresso alcune critiche riguardo agli acquisti estivi della squadra, in particolare quelli di David e Openda. Le sue parole riflettono il suo punto di vista sulla rosa bianconera e sulle strategie di mercato della Juventus, sottolineando l’importanza di avere una squadra equilibrata e con una punta di qualità per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Ezio Greggio attacca la Juventus Il noto conduttore televisivo di Canale 5 Ezio Greggio, nonchè grande tifoso bianconero, ha criticato duramente gli acquisti estivi David e Openda. “Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere ( je voudrais savoir. lo scrivo in francese per quei dirigenti che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus, Ezio Greggio "Senza punta non si va da nessuna parte"

