Juventus | David è un punto interrogativo
Jonathan David resta uno dei principali dubbi per la Juventus di Luciano Spalletti. La sua situazione, ancora in fase di definizione, suscita interesse tra tifosi e addetti ai lavori. La sua possibile acquisizione potrebbe influenzare il mercato e la rosa della squadra, ma al momento rimane un’incognita da chiarire. La società continua a monitorare la situazione in attesa di sviluppi concreti.
Jonathan David continua a rappresentare uno dei punti interrogativi più grandi della Juventus di Luciano Spalletti. Arrivato svincolato dal Lille in estate per un ingaggio da 6 milioni netti annui più bonus – un’operazione che, considerando ammortamenti e costi accessori, ha un valore complessivo intorno ai 42 milioni – il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: «Dal futuro non mi aspetto nulla: vivo la vita giorno per giorno, mi piace avere sempre davanti a me un bel punto interrogativo: è il punto di domanda, che mi eccita»
Leggi anche: Vigilia di Roma-Como, punto interrogativo Ndicka: Gasperini attende novità
Tonali Juve il centrocampista del Newcastle è il pallino di Spalletti | confermato l’interesse della Vecchia Signora Il punto sul possibile scambio con David.
Juventus spaccata? David, rigore grottesco contro il Lecce: solo Yildiz lo ha consolato - Perché con un calendario agile a disposizione, la Juventus subito dopo il Pisa si è fermata contro il Lecce. tuttomercatoweb.com
La Juve si ferma sul ‘cucchiaio’ di David, il Lecce strappa un punto: Spalletti parte con un pareggio nel 2026 - La Juve si ferma sul 'cucchiaio' di David e sulle parate di Falcone, il Lecce strappa un punto all'Allianz Stadium: Spalletti parte con un pareggio nel ... fanpage.it
rigore di david in juve-lecce, i retroscena - Oltre a costare due punti pesantissimi in chiave rincorsa al quarto posto, l'errore dal dischetto del canadese ha aperto il caso dei rigoristi della Juve: ecco cosa è successo contro il Lecce e cosa a ... msn.com
#Juventus - #David e #Openda continuano a deludere: a #Spalletti il compito di rivitalizzarli Complicato trovare un nuovo centravanti sul mercato: #Lucca e #Dovbyk non convincono la dirigenza, rimpianto #KoloMuani @GiokerMusso x.com
Claudio Zuliani. . Il rigore sbagliato David #juventus long version #livereaction 7 gold tv - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.