juventus cosa si salva dalla partita con il lecce

La Juventus ha concluso la sua serie di vittorie consecutive, fermata dal pareggio contro il Lecce. Dopo una serie di successi in campionato e in Champions League, la squadra di Luciano Spalletti ha raccolto un punto in una partita equilibrata, terminata 1-1. Un risultato che evidenzia gli aspetti positivi e le aree di miglioramento, mantenendo la squadra in una posizione competitiva nel campionato italiano.

Si è interrotto a quattro il filotto di vittorie consecutive della Juventus. Dopo i successi, tra campionato e Champions League, con Pafos, Bologna, Roma e Pisa, la squadra di Luciano Spalletti è stata fermata sul risultato di 1-1 dal Lecce. I salentini hanno giocato una gara di attesa, sfruttando la prima se non unica occasione concessa dalla Juve e difendendo la propria area dai continui assalti bianconeri. Un primo tempo a senso unico. La prima metà di gara, al di là del risultato al 45? minuto, che diceva 0-1 per gli ospiti, è stata comandata da tutti i punti di vista dai padroni di casa. Prendendo come base le statistiche, gli uomini di Spalletti hanno mantenuto il 67% di possesso palla, tirando per ben 12 volte, di cui due in porta, creando un dato di expected goals pari allo 0. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

