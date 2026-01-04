Juventus Albanese David sta diventando preoccupante
Dopo la partita Juventus-Lecce, Giovanni Albanese ha commentato la situazione di Jonathan David, definendola “preoccupante”. Il giornalista ha sottolineato che il rigore sbagliato dall’attaccante canadese rappresenta un aspetto secondario rispetto alle difficoltà più ampie che sta affrontando. La situazione di David continua a suscitare attenzione, evidenziando le sfide che il giocatore sta vivendo in questa fase della stagione.
David: una situazione preoccupante Giovanni Albanese ha definito “preoccupante” la situazione di Jonathan David nel post partita di Juventus-Lecce Ha scritto il giornalista sportivo su facebook: Diciamocelo pure: il rigore sbagliato da David in Juve-Lecce è l’ultimo dei problemi, forse il meno importante. La questione è un’altra e la soluzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta: sarà lui a scegliere il nuovo allenatore?
Leggi anche: Galli su Leao: “Rafa sta diventando un leader. Allegri gli sta addosso e lo stimola”
Juve, a gennaio la porta è blindata. Ma in estate potrebbero arrivare 3 nuovi portieri: le opzioni.
La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic - I numeri di David e Openda sono impietosi: in due hanno segnato meno di Vlahovic (che è fuori da un mese) Juventus ... panorama.it
La Juventus riparte da Openda? Tra il riscatto e il dualismo con David: il piano di Spalletti per valorizzarlo - In estate la Juventus ha preso Openda dal Lipsia in prestito diritto di riscatto, che può diventare con obbligo al raggiungimento del decimo posto. msn.com
David, terribile notizia per la Juve: cambia tutto - Non è una situazione semplice in casa Juve e Luciano Spalletti sta lavorando per trovare una soluzione, la squadra non funziona nel medio termine e la vittoria di Bologna fa tirare un sospiro di ... diregiovani.it
Portalecce. . JUVENTUS-LECCE CON PORTALECCE GIALLOROSSA Stiamo trasmettendo in diretta la live cronaca in diretta di Juventus-Lecce , gara valida per la 18esima giornata di Serie A . In studio Alessio Albanese. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.