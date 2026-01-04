Juve Lecce la moviola dei giornali | Gara senza grosse macchie per la squadra arbitrale c’è un unico errore da segnalare

Ecco la moviola dei quotidiani sulla partita Juventus-Lecce, disputata ieri all’Allianz Stadium e conclusa con un pareggio 1-1. La valutazione degli esperti evidenzia un confronto generalmente corretto da parte della squadra arbitrale, con un unico errore da segnalare. Di seguito, un’analisi dettagliata dei momenti più discussi e delle decisioni che hanno caratterizzato il match.

Juve Lecce, qui di seguito la moviola dei quotidiani relativa ai casi dubbi della sfida di campionato disputata ieri all’Allianz Stadium e terminata 1-1. Il pareggio interno per 1-1 contro il Lecce ha lasciato strascichi amari in casa bianconera, legati soprattutto all’incapacità di capitalizzare le occasioni create piuttosto che a torti arbitrali evidenti. Al termine di una gara nervosa, decisa dai gol di Banda e McKennie e macchiata dall’errore decisivo dagli undici metri di David, l’analisi della direzione di gara offerta oggi dalla Gazzetta dello Sport è sostanzialmente positiva. Secondo la moviola del quotidiano, la prestazione dell’arbitro e dei suoi collaboratori è stata “senza grosse macchie”, capace di gestire con equilibrio gli episodi chiave di una sfida che poteva facilmente sfuggire di mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

