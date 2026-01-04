Judo Novara fra i protagonisti dello Slam di Natale

Judo Novara si è distinto al Grand Slam di Natale, evento dedicato alle categorie preagonistiche, tenutosi a Leini prima delle festività. La partecipazione ha rappresentato un momento importante di crescita e confronto per gli atleti della società, confermando l’impegno e la qualità del settore giovanile. Un’occasione di valorizzazione per il judo locale, che continua a svilupparsi attraverso competizioni di livello nazionale.

Judo Novara fra i protagonisti al Grand Slam di Natale, appuntamento dedicato alle categorie preagonistiche, che si è svolto a Leini prima di Natale. L'evento ha raccolto una dozzina di mini judoka novaresi pronti a mettersi alla prova con il sorriso, la concentrazione e quella genuina voglia di.

Si è disputato domenica 21 dicembre al PalaMaggiore di Leinì (TO) il "Grand Slam Judo Natale 2025", rassegna riservata alle categorie preagonistiche Bambini, Fanciulli e Ragazzi.

