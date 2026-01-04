Joan García spinge il compagno per evitare il gol dell'Espanyol | una giocata di astuzia e intelligenza

Durante il derby, Joan García dimostra prontezza e intelligenza nel momento decisivo, spingendo il compagno per evitare un gol dell’Espanyol. Un intervento che evidenzia attenzione e spirito di squadra, contribuendo alla vittoria del Barcellona. Questa azione sottolinea l’importanza delle scelte rapide e della collaborazione difensiva in situazioni di pressione.

