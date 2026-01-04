Joan García ha parato di tutto ha fatto vincere il Barcellona mentre i suoi ex tifosi dell’Espanyol gli gridavano Giuda

Joan García ha vissuto una serata particolare, tra commenti ostili dei suoi ex tifosi dell’Espanyol e la gioia di aver contribuito alla vittoria del Barcellona nel derby. Nonostante le tensioni, il suo ruolo in campo si è rivelato decisivo, dimostrando come lo sport possa unire e dividere allo stesso tempo. Una partita che resterà certamente impressa nella memoria di tutti gli spettatori coinvolti.

Ieri Joan García ha vissuto una serata complessa (forse anche divertente): sommerso dagli insulti dei suoi ex tifosi dell’Espanyol, è stato il protagonista della vittoria dl Barcellona nel derby. Joan Garcia, 24 anni, ha giocato per 9 stagioni nell’Espanyol, squadra rivale (almeno territorialmente) del Barcellona diventata la sua nuova casa. Fischi, cartelloni con sopra scritto Giuda, sfottò hanno accompagnato la sua partita, ma non ne è stato minimamente distratto. È stato lui il valore aggiunto della squadra di Flick che ha finito col vincere 2-0 con due reti di Olmo e Lewandowski nel finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Joan García ha parato di tutto, ha fatto vincere il Barcellona mentre i suoi ex tifosi dell’Espanyol gli gridavano Giuda Leggi anche: Ricordi Luis Figo e la testa di maiale? Il tecnico dell’Espanyol dice che il Barcellona ha torto nell’evidenziare le preoccupazioni dei tifosi prima del ritorno di Joan Garcia Leggi anche: Joan García spinge il compagno per evitare il gol dell’Espanyol: una giocata di astuzia e intelligenza

